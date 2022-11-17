Просил взятку за мусор: вынесли приговор чиновнику в Мангистау

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В Мунайлинском районном суде 11 ноября было рассмотрено дело о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.



Ранее работавший главным специалистом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района требовал у потерпевшего 1 миллион тенге для устранения препятствий к сбору и переработке ТБО на полигоне. Эти деньги он обманным путём хотел присвоить себе.



Приговором суда бывшего чиновника признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Приговор суда не вступил в законную силу.



Михаил Одинцов