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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 21:40

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Коммунальная неразбериха! Подвалы нескольких домов в Актау стояли затопленными несколько дней

Из-за порыва трубопровода в одном из зданий жилого комплекса (ЖК) в 32В микрорайоне подвальные помещения близлежащих домов были затоплены на протяжении нескольких дней. Всё из-за того, что инженерные сети не были переданы в своё время застройщиком на баланс города. Об этом рассказала одна из проживающих жилого комплекса «Шанырак» в 32В микрорайоне.

Фото предоставлено Жамилей Касымовой
В редакцию обратилась жительница ЖК «Шанырак» в 32В микрорайоне Жамиля Касымова. Она рассказала, что 12 ноября в трубопроводе жилого комплекса случился порыв, который не могли устранить почти четыре дня.

- В субботу лопнула труба, это никто не пытался ликвидировать до вторника. Во вторник утром отключили воду, начали ремонтные работы, полмикрорайона сидели без воды. На следующий день к 18:00 они закончили работы, и через три часа снова случился порыв, - рассказала жительница жилого комплекса.

Коммунальная неразбериха! Подвалы нескольких домов в Актау стояли затопленными несколько дней

Коммунальная неразбериха! Подвалы нескольких домов в Актау стояли затопленными несколько дней


Порыв удалось остановить только к двум часам ночи. За это время вода успела затопить подвальные помещения нескольких близлежащих домов.

- Обслуживающие компании бездействуют. Воду в некоторых помещениях откачали уже, но пострадали стены здания. Мы обратились в акимат области, рассказали, что из-за отсутствия своевременной передачи инженерных сетей в микрорайоне на баланс города происходят вот такие инциденты. Нам обещали помочь, но не сказали когда, - сказала Жамиля Касымова.



Михаил Одинцов



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