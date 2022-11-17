Коммунальная неразбериха! Подвалы нескольких домов в Актау стояли затопленными несколько дней

В редакцию обратилась жительница ЖК «Шанырак» в 32В микрорайоне Жамиля Касымова. Она рассказала, что 12 ноября в трубопроводе жилого комплекса случился порыв, который не могли устранить почти четыре дня.- В субботу лопнула труба, это никто не пытался ликвидировать до вторника. Во вторник утром отключили воду, начали ремонтные работы, полмикрорайона сидели без воды. На следующий день к 18:00 они закончили работы, и через три часа снова случился порыв, - рассказала жительница жилого комплекса.Порыв удалось остановить только к двум часам ночи. За это время вода успела затопить подвальные помещения нескольких близлежащих домов.- Обслуживающие компании бездействуют. Воду в некоторых помещениях откачали уже, но пострадали стены здания. Мы обратились в акимат области, рассказали, что из-за отсутствия своевременной передачи инженерных сетей в микрорайоне на баланс города происходят вот такие инциденты. Нам обещали помочь, но не сказали когда, - сказала Жамиля Касымова.