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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:18

Просмотров: 543

Второй месяц не могут найти без вести пропавшую мать троих детей из села Бейнеу

Полиция разыскивает 27-летнюю мать троих детей Жанию Абдуллаеву с 29 сентября. Она ушла из дома в селе Бейнеу и до сих пор не вернулась. По словам мужа, в день пропажи она купила билет на поезд, а позже сменила номер телефона.

Фото из социальных сетей
Муж без вести пропавшей Жании Абдуллаевой рассказал, что полиция ищет его жену с 29 сентября. В тот день она ушла на работу. Позже выяснилось, что девушка купила билет на поезд из села Бейнеу в Актау. Больше о ней ничего не известно.

- В тот день жена сказала, что ей нужно кого-то подменить на работе. Сама она работает санитаркой в больнице. С тех пор я ее не видел. Телефон она отключила. Полиция выяснила, что в день пропажи она купила билет до Актау. Больше никакой информации. У нас с ней трое детей – двое мальчиков и дочка, им по 5, 4, 3 года. Скоро будет ровно два месяца, как она пропала, - рассказал муж пропавшей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться по номеру 102.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Весь личный состав оповещен. Отличительные черты: рост - около 160-165 см, плоский нос, родинка на верхней губе. Говорит по казахски. Была одета: серая куртка до колен, синие брюки, черные сапоги, - сообщили в полиции.



Пропавшая женщина на записи с видеокамеры в селе Бейнеу.



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