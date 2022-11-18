Объявленную в международный розыск мошенницу из Мангистау задержали в России

gazeta.ru

Женщина, ранее проживавшая в Мангистау, задержана в России по подозрению в мошенничестве. Ее восемь лет назад объявили в международный розыск. По данным полиции, она обманула 74 человека, нанеся им материальный ущерб в размере более 50 миллионов тенге.



- В апреле месяце 2010 года мошенническим путем по подложным документам за 1,5 миллиона тенге она продала земельный участок в Мунайлинском районе, который находился в залоге у банка. Продолжая свой преступный умысел, в июне того же года той же потерпевшей она продала другой земельный участок в Мунайлинском районе с подложными документами за 4,5 миллиона тенге. В общей сложности от мошеннических действий подозреваемой пострадали 74 потерпевших, материальный ущерб составил более 50 миллионов тенге, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Мангистауской области и управления внутренних дел России по Орловской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Она гражданка Казахстана, ей 71 год.



Женщину водворили в изолятор временного содержания Новосильского отделения УМВД России. В настоящее время проводятся следственные действия.

