Жителя Актау обманули обещанием поставить на учет авто с иностранными номерами

- Следует помнить, что все документы, относящиеся к самому человеку или личному имуществу, должны осуществляться из официальных государственных органов исключительно в рамках закона, - сообщили в ведомстве.

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