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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:43

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Жителя Актау обманули обещанием поставить на учет авто с иностранными номерами

После получения денег мужчина не сдержал свое обещание, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото из доступных источников
Как установлено, злоумышленник обещал местному жителю поставить на учет его машину Toyota Ipsum с российскими номерами. За помощь он просил 1 400 000 тенге.

После того как он получил оговоренную сумму, исчез.
Найти мошенника удалось сотрудникам криминальной полиции. Им оказался 32-летний житель Актау.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК. Наказание предусматривает штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Полиция призывает жителей области опасаться мошенников.

- Следует помнить, что все документы, относящиеся к самому человеку или личному имуществу, должны осуществляться из официальных государственных органов исключительно в рамках закона, - сообщили в ведомстве.



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