Доверил телефон: мужчина лишился нескольких миллионов тенге в пригороде Актау

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По словам потерпевшего, летом этого года незнакомый человек в Мунайлинском районе попросил его мобильный телефон, чтобы воспользоваться приложением «Халык банк».



Он перевел со счета 1 017 000 тенге, а также получил кредит в размере 3 000 000 тенге.



Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого.



Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Это наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.