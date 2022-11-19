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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 528

Житель Мангистау три месяца обманывал супермаркет при помощи поддельных чеков

Мошенник предъявлял поддельные чеки об оплате.

Фото из открытых источников
По информации департамента полиции, заявление поступило от предпринимательницы из Бейнеуского района.

Со слов заявительницы, почти три месяца в ее супермаркете в селе Бейнеу молодой человек приобретал продукты питания, предъявляя каждый раз за покупку поддельный чек в приложении Kaspi.kz.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Он был задержан.

Правоохранители определяют размер причиненного материального ущерба.

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (Мошенничество). Наказание предусматривает штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Полиция просит жителей и гостей области остерегаться мошенников.

- Создание электронных чеков - одна из новых схем мошенничества. При приеме оплаты от клиентов за любые товары или услуги, пожалуйста, проверяйте, поступили ли средства на счет, используя специальное мобильное приложение банка, - обращаются в департаменте полиции.



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