Житель Мангистау три месяца обманывал супермаркет при помощи поддельных чеков

- Создание электронных чеков - одна из новых схем мошенничества. При приеме оплаты от клиентов за любые товары или услуги, пожалуйста, проверяйте, поступили ли средства на счет, используя специальное мобильное приложение банка, - обращаются в департаменте полиции.

По информации департамента полиции, заявление поступило от предпринимательницы из Бейнеуского района.Со слов заявительницы, почти три месяца в ее супермаркете в селе Бейнеу молодой человек приобретал продукты питания, предъявляя каждый раз за покупку поддельный чек в приложении Kaspi.kz.Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Он был задержан.Правоохранители определяют размер причиненного материального ущерба.Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (Мошенничество). Наказание предусматривает штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Полиция просит жителей и гостей области остерегаться мошенников.