Эвакуировали 50 человек: гардероб загорелся в актауской квартире

В пожарную часть сегодня вечером, 19 ноября в 18:08 поступило сообщение, что в 13 микрорайоне в доме №38 на третьем этаже в однокомнатной квартире загорелся гардероб.Прибывшие огнеборцы эвакуировали 50 жильцов, из них 20 детей.Пожар ликвидирован в 18:40.Площадь горения составила четыре квадратных метра.В тушении были задействованы четыре пожарных машины и 16 человек личного состава.