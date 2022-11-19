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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:02

Просмотров: 139

Эвакуировали 50 человек: гардероб загорелся в актауской квартире

Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажки в 13 микрорайоне.

Кадр видео
В пожарную часть сегодня вечером, 19 ноября в 18:08 поступило сообщение, что в 13 микрорайоне в доме №38 на третьем этаже в однокомнатной квартире загорелся гардероб.

Прибывшие огнеборцы эвакуировали 50 жильцов, из них 20 детей.

Пожар ликвидирован в 18:40.

Площадь горения составила четыре квадратных метра.

В тушении были задействованы четыре пожарных машины и 16 человек личного состава.




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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 20:13
афтор статьи(.. в однокомнатной квартире загорелся гардероб.) походу ви не знаете расположение и скока комнат в в этих домах, квартирах... smeh
 
 

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