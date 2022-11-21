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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 256

Спрятал в радиоприёмник: житель Мангистау задержан за попытку передачи телефона в СИЗО

В учреждении №77 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области зарегистрирован факт попытки проноса запрещённого предмета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы ведомства, в следственном изоляторе при получении осужденным Б. посылки от родственников сотрудники досмотрели её содержимое. В результате ими были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом внутри радиоприёмника запрещённые предметы.

- Так, при проверке оперативной информации сотрудниками учреждения в комнате досмотра для передачи продуктов питания был обнаружен мобильный телефон, 3 SIM-карты и три штуки флэш-карты. Предметы были спрятаны ухищренным способом внутри радиоприемного устройства. Они были предназначены для одного из осужденных. Найденные вещи были изъяты сотрудниками, - рассказали в департаменте УИС по Мангистауской области.

Спрятал в радиоприёмник: житель Мангистау задержан за попытку передачи телефона в СИЗО


В ведомстве отметили, что задержанный житель Актау понесет наказание по статье 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов».



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