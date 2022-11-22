За неделю спасатели Актау вызволили семерых детей из запертых квартир

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, за прошедшую неделю, с 14 ноября по 20 ноября, подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 29 выездов по тревоге. За этот период спасатели вызволили семерых детей из запертых квартир.



Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:



Вечером 14 ноября спасатели оказали помощь трехлетнему ребенку, который оказался запертым в одной из комнат в квартире, дверь в которой захлопнулась. Инцидент произошел в 30 доме в 17 микрорайоне. Спасатели установили автолестницу в окно комнаты на восьмом этаже и зашли в квартиру. Спасатели передали ребёнка маме.



На следующий день спасатели открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента в доме 8/1 в 32Б микрорайоне. В квартире спал семилетний ребенок. Ребенка передали родителям.



Вечером 16 ноября пожарные спасли шестилетнего ребенка, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 3А доме в 13 микрорайоне. Спасатели установили трехколенную лестницу в окно третьего этажа, сотрудник полиции вошел в дом через окно и открыл входную дверь. Ребенка передали матери.



В воскресенье, 20 ноября, спасатели вызволили из запертых квартир четверых детей.



Так, в 00:54 пожарные спасли двоих детей 7 и 8 лет, которые оказались запертыми в одном из домов села Жетыбай в Каракиянском районе. По прибытии на место вызова спасатели установили трехколенную лестницу в окно второго этажа, сотрудник полиции вошёл в дом через окно и открыл входную дверь. Дети переданы родителям.



Примерно в 01:22 спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь в квартире одного из домов в 27 микрорайоне. В квартире взаперти оказались дети восьми и десяти лет, их передали родителям.



Огнеборцы области напоминают о соблюдении основных требований Правил пожарной безопасности:

- не оставлять непотушенные сигареты и спички;

- следить за исправностью электрических проводов и приборов;

- не перегружать электросети;

- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;

- не оставлять детей без присмотра.