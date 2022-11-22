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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 11:21

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У иностранцев обнаружили запрещенные вещества на границе в Мангистауской области

На границе у иностранных граждан служебная собака обнаружила вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На таможенном посту «Тажен» (Бейнеуский район, граница Казахстана с Узбекистаном) сотрудники пограничного наряда, таможенной досмотровой службы и департамента по экономическим расследованиям при помощи служебной собаки обнаружили у двух граждан Узбекистана растительное вещество со специфическим запахом.

- У одного из них 1991 года рождения было два грамма этого вещества, у второго 1978 года рождения – пять граммов. Оба факта произошли в ночное время суток сегодня, 22 ноября. Первый гражданин направлялся из Оренбурга (Российская Федерация) в Кушкупир (Республика Узбекистан), другой - из Актау в Шават. В первом случае указанное вещество нашли в обуви, во втором его пытались пронести во внутреннем кармане куртки, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В департаменте уточнили, что в данный момент проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

Михаил Одинцов



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