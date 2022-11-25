В 11 микрорайоне Актау задержали мужчину с марихуаной: больше 40 килограммов изъято

Фото предоставили в ДП Мангистауской области

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поступившей оперативной информации 25 ноября 2022 года примерно в 02:30 в одном из многоэтажных домов 11 микрорайона задержан 40-летний подозреваемый.



- В ходе личного обыска изъято 12 штук целлофановых пакетов с наркотическим веществом «марихуана», далее при обыске по месту проживания полицейские обнаружили 11 штук больших полиэтиленовых пакетов наркотического вещества «марихуана». Общий вес изъятых веществ составляет 41 кг. Кроме того, у подозреваемого также были изъяты денежные средства в размере 3 миллиона 295 тысяч тенге, - сообщает полиция.



Подозреваемый дал признательные показания.



- Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК. Ведётся досудебное расследование и назначено судебно-экспертное исследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.