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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 22:00

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В 11 микрорайоне Актау задержали мужчину с марихуаной: больше 40 килограммов изъято

У 40-летнего подозреваемого нашли и изъяли при себе, а также по месту жительства, 41 килограмм марихуаны, а также крупная сумма денег - 3 миллиона 295 тысяч тенге. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото предоставили в ДП Мангистауской области
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поступившей оперативной информации 25 ноября 2022 года примерно в 02:30 в одном из многоэтажных домов 11 микрорайона задержан 40-летний подозреваемый.

- В ходе личного обыска изъято 12 штук целлофановых пакетов с наркотическим веществом «марихуана», далее при обыске по месту проживания полицейские обнаружили 11 штук больших полиэтиленовых пакетов наркотического вещества «марихуана». Общий вес изъятых веществ составляет 41 кг. Кроме того, у подозреваемого также были изъяты денежные средства в размере 3 миллиона 295 тысяч тенге, - сообщает полиция.

Подозреваемый дал признательные показания.

- Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК. Ведётся досудебное расследование и назначено судебно-экспертное исследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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