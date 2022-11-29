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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:42

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За неделю пожарные Мангистау вызволили двоих детей из запертых квартир и спасли кошку

За неделю, с 21 по 27 ноября 2022 года, спасатели вызволили из закрытых квартир двоих детей и спасли застрявшую на дереве кошку. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 21 по 27 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 27 раз, в том числе четыре раза - на пожары, 16 раз - на случаи горения и семь раз - на проведение аварийно-спасательных работ.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:

Вечером 24 ноября спасатели оказали помощь ребёнку в возрасте 2,5 лет, который оказался запертым в одной из квартир в 10 доме 32 В микрорайона. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь и вошли в квартиру. Ребёнка передали матери.

Этой же ночью пожарные установили трехколенную лестницу в окно третьего этажа в одном из домов в селе Жетыбай. В квартире спал 12-летний подросток, родители не смогли войти в квартиру и вызвали пожарных.

На следующий день пожарные спасли кошку, которая застряла на дереве возле дома №6 в 26 микрорайоне.

За неделю пожарные Мангистау вызволили двоих детей из запертых квартир и спасли кошку



Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий:

Днём 21 ноября в посёлке Баутино на улице Сатимова произошло загорание домашних вещей в кладовке и потолка в холле в шестикомнатном доме.
Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.

На следующий день сгорел автомобиль «ВАЗ-2106», 2004 года выпуска. Инцидент произошёл возле 14 дома в 9 микрорайоне. Обошлось без пострадавших.

В среду, 23 ноября, в 11:43 сгорел ещё одни автомобиль марки «Schaсman», 2015 года выпуска. Происшествие произошло по дороге к адайской базе в Мунайлинском районе. Пострадавших нет.

За неделю пожарные Мангистау вызволили двоих детей из запертых квартир и спасли кошку


Вечером 24 ноября в посёлке Жангельды, возле дома №62, на улице Шайхы Ахун, в сарае произошло возгорание 25 тюков сена.

Огнеборцы области напоминают о соблюдении основных требований Правил пожарной безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.



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