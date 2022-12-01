Строительный мусор горел в Актау

Сегодня, 1 декабря, в 16 часов на пульт дежурного поступило сообщение о горении в здании 3А в 8 микрорайоне.Выехавшая на место происшествия группа обнаружила горение строительных отходов. Очаг возгорания был ликвидирован в 16.21. В тушении были задействованы 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.