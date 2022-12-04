Подпольный покер-клуб базировался в квартире в Актау

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По информации полиции, 3 декабря в 02:15 в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали организаторов незаконного игорного бизнеса.



При обыске по адресу изъяты один игровой стол, 154 фишки для игры в покер, 16 пачек игровых карт и две самодельные пластиковые бутылки для употребления марихуаны.



У самого организатора изъято 374 500 тенге, 200 долларов, 50 евро, а также один сверток с марихуаной.



В помещении кроме них находились официантка и посетители, которые играли в покер.



Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 307 УК РК. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.



Для справки:



Статья 307 УК РК - организация незаконного игорного бизнеса.



Часть 1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии – наказываются штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



Часть 2. Те же деяния, совершенные:



1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) с извлечением дохода в крупном размере;

4) лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.