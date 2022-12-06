Более 44 кг осетрины изъяли у жителя Мангистау

Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сайгак» 2 декабря текущего года в доме местного жителя Тупкараганского района была обнаружена и изъята осетровая рыба общей массой более 44 кг. Кроме того, помимо осетровых рыб было изъято более 25 кг безымянной рыбы и холодильник.- В отношении задержанного 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами), - сообщили в полиции региона.Расследование продолжается, отметили в пресс-службе ведомства. Иная информация не разглашается в интересах следствия.