Лже-мебельщик обманул жителей Мангистау почти на четыре миллиона тенге

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Мужчина входил в доверие к жителям Мангистау, говоря, что делает мебель на заказ. Однако после получения так называемого задатка исчезал. Жители обратились с заявлением в полицию. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.



- Девять потерпевших обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составляет 3 800 000 тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 26-летний местный житель. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Правоохранители призывают жителей области опасаться мошеннических действий.