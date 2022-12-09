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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 886

Лже-мебельщик обманул жителей Мангистау почти на четыре миллиона тенге

В пресс-службе департамента полиции Мангистау сообщили, что злоумышленник получал деньги в качестве задатка за изготовление мебели. На него написали заявление в полицию. Им оказался 26-летний местный житель.

Иллюстративное фото
Мужчина входил в доверие к жителям Мангистау, говоря, что делает мебель на заказ. Однако после получения так называемого задатка исчезал. Жители обратились с заявлением в полицию. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

- Девять потерпевших обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составляет 3 800 000 тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 26-летний местный житель. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Правоохранители призывают жителей области опасаться мошеннических действий.



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