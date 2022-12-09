Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.17 KZT
  • €1 = 495.5 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 1926

Пьяный водитель Lexus врезался в грузовик и полицейское авто на трассе Актау - Жетыбай

В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой. В отношении 59-летнего водителя составлен административный протокол. Материал направлен в суд. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел РК.

Фото очевидцев
ДТП произошло 8 декабря на 67-м километре трассы Актау - Жетыбай.

Водитель Lexus RX совершил столкновение с патрульной автомашиной. Во время столкновения полицейские помогали эвакуировать поврежденную автомашину Audi с помощью грузового транспорта Shachman. Водитель автомашины Lexus RХ по инерции также столкнулся с автотранспортом Shachman.

- В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой. Как показал результат медицинского освидетельствования, виновный водитель был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В отношении 59-летнего водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Материал направлен в суд, - сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • strana.kz
  • Ирон
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 12:10
Пьяное ДТП с пострадавшими, повреждены три автомобиля в том числе полиции и водитель был отпущен домой?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика