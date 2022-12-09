Пьяный водитель Lexus врезался в грузовик и полицейское авто на трассе Актау - Жетыбай

Фото очевидцев

ДТП произошло 8 декабря на 67-м километре трассы Актау - Жетыбай.



Водитель Lexus RX совершил столкновение с патрульной автомашиной. Во время столкновения полицейские помогали эвакуировать поврежденную автомашину Audi с помощью грузового транспорта Shachman. Водитель автомашины Lexus RХ по инерции также столкнулся с автотранспортом Shachman.



- В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой. Как показал результат медицинского освидетельствования, виновный водитель был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В отношении 59-летнего водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Материал направлен в суд, - сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.