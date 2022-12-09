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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 471

Подозреваемого в краже кабеля стоимостью более двух миллионов тенге задержали в Мангистау

Злоумышленник украл кабель стоимостью более двух миллионов тенге, принадлежащий частному ТОО. Потерпевший обратился в полицию с заявлением. Правоохранительные органы задержали 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Мангистаускими полицейскими задержан подозреваемый в краже кабеля с территории частной организации. Задержанному 34 года.

По данному факту начато досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты.

- Неизвестный похитил медный кабель, принадлежащий частному учреждению, которое расположено за городом. Общий ущерб составляет 2 млн 220 тысяч тенге. Потерпевший обратился в полицию с заявлением. Сотрудниками криминальной полиции задержан подозреваемый. Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК (кража). Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.



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