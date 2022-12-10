Алкоголь привёл к поножовщине в Актау

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По материалам дела, в прошлом году в дачном массиве близ Актау двое знакомых распивали спиртные напитки. Между ними стали возникать разногласия. В результате один из них схватил со стола кухонный нож и нанес им удар оппоненту.



Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в областную больницу.



Суд первой инстанции вынес виновному наказание по части 1 статьи 106 УК РК(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) с применением пункта 4 статьи 55 УК РК (Наличие исключительных обстоятельств) в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев.



Подсудимый подал апелляционную жалобу и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.



Вина подсудимого была полностью доказана его признаниями в ходе досудебного расследования и основного судебного разбирательства, а также документами.



Областная судебная коллегия посчитала справедливым и правильным данное наказание.



Полное признание вины и искреннее раскаяние подсудимого являются смягчающими уголовную ответственность обстоятельствами, а обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено.