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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:24

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Алкоголь привёл к поножовщине в Актау

Мужчину лишили свободы на полтора года, сообщает пресс-служба областного суда.

Фото из открытых источников
По материалам дела, в прошлом году в дачном массиве близ Актау двое знакомых распивали спиртные напитки. Между ними стали возникать разногласия. В результате один из них схватил со стола кухонный нож и нанес им удар оппоненту.

Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в областную больницу.

Суд первой инстанции вынес виновному наказание по части 1 статьи 106 УК РК(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) с применением пункта 4 статьи 55 УК РК (Наличие исключительных обстоятельств) в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Подсудимый подал апелляционную жалобу и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина подсудимого была полностью доказана его признаниями в ходе досудебного расследования и основного судебного разбирательства, а также документами.

Областная судебная коллегия посчитала справедливым и правильным данное наказание.

Полное признание вины и искреннее раскаяние подсудимого являются смягчающими уголовную ответственность обстоятельствами, а обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено.



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