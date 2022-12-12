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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:59

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Полиция Актау задержала квартирных воров

Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Подробности рассказали в полиции региона.

Кадр видео
Так, 7 декабря около 00:30 часов ночи мужчина похитил из квартиры одного из домов в 32Б микрорайоне бытовую технику, два мобильных телефона марки IPhone, ноутбук, а также золотые изделия. После чего скрылся с места происшествия. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 816 000 тысяч тенге.

- Сотрудниками криминальной полиции выявлен и задержан 28-летний подозреваемый. В ходе следствия установлено, что подозреваемый также причастен к преступлению по похищению мобильного телефона из дома, которое произошло в сентябре текущего года. По данному факту также был задержан 32-летний соучастник преступления. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Данные факты зарегистрированы по статье 188 УК РК. Расследование продолжается.




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