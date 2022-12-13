За неделю в Мангистау сгорели пять автомобилей

Так, 5 декабря, примерно в 23:32, в селе Бейнеу на улице С. Бейбарыс возле АГЗС «Жума» сгорел автомобиль «Газель», 2022 года выпуска. Пострадавших нет.На следующий день произошел пожар в селе Баутино. Во дворе одного из домов произошло возгорание сарая. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.Днем этого же дня в сельском округе Ашыбулак в Мангистауском районе возле газовой заправки «Ерканат» произошло возгорание моторного отсека автомобиля Audi A6. Обошлось без пострадавших.В этот же вечер сгорел еще один автомобиль в селе Бейнеу. По приезду пожарных обнаружено возгорание крыши гаража и автомобиля Mazda Cronos, 1995 года выпуска. Пострадавших нет.В четверг, 8 декабря, примерно в 14:53 на автодороге Бейнеу-Актау произошло возгорание моторного отсека и передней части салона автомобиля ВАЗ 21150 «Лада Самара», 2006 года выпуска. Пострадавших нет.Этим же вечером в сельском округе Атамекен в жилом массиве Тамшалы произошло возгорание шкафа в детской комнате, домашних вещей в гостиной и пола трехкомнатного дома. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.В пятницу, 9 декабря, примерно в 12:37 в Форт-Шевченко во дворе одного из домов сгорела баня.Вечером 9 декабря в поселке Тенге произошел пожар в одном из гаражей, в котором находился автомобиль. В результате пожара сгорел автомобиль Opel Vectra, 1996 года выпуска.В субботу, 10 декабря, в 6:25 в Жанаозене произошло возгорание прихожей и столовой комнаты в пятикомнатной бане «Шагала». Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет.В этот же день произошло горение прихожей и спальной комнаты в одном из домов в селе Баскудык. Площадь горения составила 45 квадратных метров. Пострадавших нет.