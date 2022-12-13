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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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За неделю в Мангистау сгорели пять автомобилей

С 5 по 11 декабря в Мангистауской области сгорели пять автомобилей. Ещё пять пожаров произошли в жилом секторе, сообщает пресс-центр службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Так, 5 декабря, примерно в 23:32, в селе Бейнеу на улице С. Бейбарыс возле АГЗС «Жума» сгорел автомобиль «Газель», 2022 года выпуска. Пострадавших нет.

На следующий день произошел пожар в селе Баутино. Во дворе одного из домов произошло возгорание сарая. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

Днем этого же дня в сельском округе Ашыбулак в Мангистауском районе возле газовой заправки «Ерканат» произошло возгорание моторного отсека автомобиля Audi A6. Обошлось без пострадавших.

В этот же вечер сгорел еще один автомобиль в селе Бейнеу. По приезду пожарных обнаружено возгорание крыши гаража и автомобиля Mazda Cronos, 1995 года выпуска. Пострадавших нет.

За неделю в Мангистау сгорели пять автомобилей


В четверг, 8 декабря, примерно в 14:53 на автодороге Бейнеу-Актау произошло возгорание моторного отсека и передней части салона автомобиля ВАЗ 21150 «Лада Самара», 2006 года выпуска. Пострадавших нет.

Этим же вечером в сельском округе Атамекен в жилом массиве Тамшалы произошло возгорание шкафа в детской комнате, домашних вещей в гостиной и пола трехкомнатного дома. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

В пятницу, 9 декабря, примерно в 12:37 в Форт-Шевченко во дворе одного из домов сгорела баня.

За неделю в Мангистау сгорели пять автомобилей


Вечером 9 декабря в поселке Тенге произошел пожар в одном из гаражей, в котором находился автомобиль. В результате пожара сгорел автомобиль Opel Vectra, 1996 года выпуска.

В субботу, 10 декабря, в 6:25 в Жанаозене произошло возгорание прихожей и столовой комнаты в пятикомнатной бане «Шагала». Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет.

В этот же день произошло горение прихожей и спальной комнаты в одном из домов в селе Баскудык. Площадь горения составила 45 квадратных метров. Пострадавших нет.



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