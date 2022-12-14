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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 5503

Толпой на одного: в Сети распространяют видео драки в Актау

На кадрах видео запечатлено, как одного парня избивают толпой. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в данный момент устанавливаются факты произошедшего.

Коллаж из кадров видео
В Сети распространяется видео избиения молодого парня возле политехнического колледжа имени Х. Өзбекғалиева, в 3Б микрорайоне.

На кадрах видео показано, что молодой человек подвергся избиению со стороны толпы неизвестных.

В полиции региона сообщили, что в данный момент устанавливаются факты данного инцидента. Дополнительную информацию обещали предоставить позже.



Михаил Одинцов



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Комментарии ( 11 )

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Sir S (Посетители) Сегодня, 22:59
Никаких понятий, ни красных, ни чёрных, по беспределу.
 
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OlegVak (Посетители) Сегодня, 20:48
Цитата: Erlan84
отелось бы чтобы толпой и присели и получили за групповое по максимум!

Хотелось бы, но не получится. У кого то из этих уродов наверняка найдётся "братишка" или дядя в полиции или прокуратуре, который отмажет. Ещё и потерпевшего сделают виноватым. Обычная картина для Казахстана. Со мной подобное произошло. Чуть не посадили.
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 20:27
Шакальё! Выловить по одному, так скулить начнёт, это не я, я не бил, слёзы,сопли прости хрю, му
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:53
Kain-Livesy,
ну конечно будут сейчас статьи подгонять
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:50
Цитата: strana.kz
а ведь это статья. покушение на жизнь группой лиц

им максимум будут наверное "хулиганство" вменять.
Помнится были уже случаи, когда у людей даже оружие было в руках, а им вменяли не "покушение на жизнь" а "хулиганские побуждения".

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:24
Placida,

ну на рудники тогда
на север
короче изолировать от общества


Erlan84,

вот если бы не было примирения сторон и стыдливости, что типа пацан подал заяву на них, когда начнут жизнь свою ценить, а этих шакалов не жалеть вот вот тогда будет порядок

по любому сейчас мамы и отцы их уже откупают и всеми путями пытаются спасти от статьи. а ведь это статья. покушение на жизнь группой лиц
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 15:53
jokerok,да, кажется, так осознанно делать боль себе подобному, могут только люди. Вернее - нелюди.

strana.kz, да кому они там, к черту, нужны. С такими не то что в шахты, на поле...не присядешь. Продадут.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:05
Эти сволочи герои только тогда, когда нападают стаей.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:35
хотелось бы чтобы толпой и присели и получили за групповое по максимум!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:32
черти, всех в шахты!
 
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