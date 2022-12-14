Толпой на одного: в Сети распространяют видео драки в Актау

Коллаж из кадров видео
В Сети распространяется видео избиения молодого парня возле политехнического колледжа имени Х. Өзбекғалиева, в 3Б микрорайоне.
На кадрах видео показано, что молодой человек подвергся избиению со стороны толпы неизвестных.
В полиции региона сообщили, что в данный момент устанавливаются факты данного инцидента. Дополнительную информацию обещали предоставить позже.
Михаил Одинцов
На кадрах видео показано, что молодой человек подвергся избиению со стороны толпы неизвестных.
В полиции региона сообщили, что в данный момент устанавливаются факты данного инцидента. Дополнительную информацию обещали предоставить позже.
Михаил Одинцов