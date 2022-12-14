В Мангистау произошло пять аварий из-за гололёда

Коллаж из кадров видео
В Мангистауской области 14 декабря из-за непогоды произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Аварии произошли на трассах «Актау-Форт-Шевченко» и «Актау-Курык».
- Тяжело пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях нет, как и погибших в авариях. Всех пострадавших в ДТП после оказания первой медицинской помощи отпустили домой, - пояснили в полиции.
В ведомстве не уточнили о количестве пострадавших, но попросили участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными.
- Напоминаем водителям соблюдать установленную дистанцию, выбирая скоростной режим в соответствии с погодой, чтобы избежать аварии. Также призываем не нарушать правила маневрирования. Кроме того, хотим отметить необходимость оснащения транспорта зимними шинами для предотвращения аварий на дорогах, - подытожили в департаменте полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау открыли движение на закрытой из-за непогоды трассе.
Михаил Одинцов
- Тяжело пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях нет, как и погибших в авариях. Всех пострадавших в ДТП после оказания первой медицинской помощи отпустили домой, - пояснили в полиции.
В ведомстве не уточнили о количестве пострадавших, но попросили участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными.
- Напоминаем водителям соблюдать установленную дистанцию, выбирая скоростной режим в соответствии с погодой, чтобы избежать аварии. Также призываем не нарушать правила маневрирования. Кроме того, хотим отметить необходимость оснащения транспорта зимними шинами для предотвращения аварий на дорогах, - подытожили в департаменте полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау открыли движение на закрытой из-за непогоды трассе.
Михаил Одинцов
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