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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:07

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В Мангистау произошло пять аварий из-за гололёда

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) случились на трассах «Актау-Форт-Шевченко» и «Актау-Курык». Как отметили в департаменте полиции Мангистауской области, погибших в авариях нет.

Коллаж из кадров видео
В Мангистауской области 14 декабря из-за непогоды произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Аварии произошли на трассах «Актау-Форт-Шевченко» и «Актау-Курык».

- Тяжело пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях нет, как и погибших в авариях. Всех пострадавших в ДТП после оказания первой медицинской помощи отпустили домой, - пояснили в полиции.




В ведомстве не уточнили о количестве пострадавших, но попросили участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными.

- Напоминаем водителям соблюдать установленную дистанцию, выбирая скоростной режим в соответствии с погодой, чтобы избежать аварии. Также призываем не нарушать правила маневрирования. Кроме того, хотим отметить необходимость оснащения транспорта зимними шинами для предотвращения аварий на дорогах, - подытожили в департаменте полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау открыли движение на закрытой из-за непогоды трассе.

Михаил Одинцов



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