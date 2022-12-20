Уроженца Туркестанской области задержали с наркотиками в Актау





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркотикам 9 декабря возле склада, расположенного в 25 микрорайоне Актау, задержали 19-летнего мужчину. Он оказался уроженцем Туркестанской области.- При проведении личного обыска у него обнаружили и изъяли 30 свертков синтетического наркотического средства «мефедрон». Позже в ходе обыска квартиры по месту временного проживания был обнаружен и изъят один большой свёрток с вышеуказанным веществом. Общий вес изъятых предметов составил 44,84 грамма, - разъяснили в пресс-службе департамента.В ведомстве добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся оперативно-следственные действия. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.