Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Декабря
+7...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.24 KZT
  • €1 = 497.18 KZT
  • 1 RUB = 7.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 901

Уроженца Туркестанской области задержали с наркотиками в Актау

У нарушителя при задержании обнаружили 30 свертков с синтетическим наркотическим веществом «мефедрон». При обыске места временного проживания был найден еще один сверток большего размера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из кадров видео
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркотикам 9 декабря возле склада, расположенного в 25 микрорайоне Актау, задержали 19-летнего мужчину. Он оказался уроженцем Туркестанской области.

- При проведении личного обыска у него обнаружили и изъяли 30 свертков синтетического наркотического средства «мефедрон». Позже в ходе обыска квартиры по месту временного проживания был обнаружен и изъят один большой свёрток с вышеуказанным веществом. Общий вес изъятых предметов составил 44,84 грамма, - разъяснили в пресс-службе департамента.

В ведомстве добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся оперативно-следственные действия. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.




Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика