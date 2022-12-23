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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:08

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Пожар в квартире в 28А микрорайоне Актау: семь человек отравились угарным газом

Три женщины и четверо детей пострадали в результате пожара в квартире в 28А микрорайоне. Происшествие случилось вечером 22 декабря. Эвакуировали 45 человек, в том числе 23 ребёнка. О состоянии пострадавших рассказали врачи.

Фото очевидцев
Пожар в 28А микрорайоне произошёл 22 декабря в 21:08. Возгорание произошло в однокомнатной квартире.

- На место возгорания направлено четыре единицы техники и 15 человек личного состава. По прибытию на место обнаружено горение однокомнатной квартиры. С помощью пожарных эвакуировали 45 человек (в том числе 23 ребёнка), - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Общая площадь квартиры около 35 кв.м. Площадь горения составила около 7 кв.м. Причина пожара выясняется.

В результате происшествия пострадали семь человек, четверо из которых дети. Все они отравились угарным газом.

- Четверых детей 2006, 2008, 2010, 2012 гг. рождения госпитализировали в Мангистаускую областную детскую больницу. На данный момент у всех детей состояние стабильное. В течение дня переведём девочку 2008 года рождения из отделения реанимации в палату для дальнейшего лечения. Состояние её стабильное, находится в полном сознании, - сообщила заместитель директора по лечебно-профилактической работе Мангистауской детской больницы Гульжан Ермекбаева.

В числе пострадавших взрослых числятся женщины 1972,1972,1989 гг. рождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Двум была предложена госпитализация, но они отказались, третью отправили на амбулаторное лечение. Всем была оказана первичная медико-санитарная помощь.



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