Подсудимый пытался пронести смартфон в СИЗО Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в учреждении №77 департамента УИС по Мангистауской области зарегистрирован факт попытки проноса запрещенного предмета. Это по счету девятый факт с начала текущего года.



На этот раз телефон пытался пронести подсудимый, который спрятал его в нижнем белье.



- Сотрудники обнаружили телефон у подсудимого, когда его везли из суда в СИЗО на спецтранспорте. Как правило, до и после приезда в СИЗО проводится нательный обыск. Это делается для того, чтобы человек не пронес запрещенные предметы. После досмотра сотрудники изъяли у подсудимого мобильный телефон марки «HUAWEI», - рассказал исполняющий обязанности начальника учреждения Елдос Нуржаубай.