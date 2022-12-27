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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 4

Подсудимый пытался пронести смартфон в СИЗО Мангистау

Подсудимый спрятал «запрещенку» в нижнем белье и пытался пронести в следственный изолятор. Подробности рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, в учреждении №77 департамента УИС по Мангистауской области зарегистрирован факт попытки проноса запрещенного предмета. Это по счету девятый факт с начала текущего года.

На этот раз телефон пытался пронести подсудимый, который спрятал его в нижнем белье.

- Сотрудники обнаружили телефон у подсудимого, когда его везли из суда в СИЗО на спецтранспорте. Как правило, до и после приезда в СИЗО проводится нательный обыск. Это делается для того, чтобы человек не пронес запрещенные предметы. После досмотра сотрудники изъяли у подсудимого мобильный телефон марки «HUAWEI», - рассказал исполняющий обязанности начальника учреждения Елдос Нуржаубай.



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