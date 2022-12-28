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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 18:30

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Развращение малолетней: подсудимому в Актау дали 20 лет тюрьмы

Суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта ru.aikyn.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам 28 декабря рассмотрели уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния и неоднократно (часть 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан).

Подсудимый Б. в период с мая по сентябрь этого года, используя беспомощное состояние малолетней потерпевшей 2017 года рождения, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по вышеуказанной статье и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы.

Защитник просил уголовное преследование в отношении Б. прекратить и оправдать его.

- Санкция за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы, - пояснили в пресс-службе суда.

Приговором суда Б. признан виновным по части 4 статьи 121 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.

Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.

Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.

Михаил Одинцов



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