Развращение малолетней: подсудимому в Актау дали 20 лет тюрьмы

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам 28 декабря рассмотрели уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния и неоднократно (часть 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан).
Подсудимый Б. в период с мая по сентябрь этого года, используя беспомощное состояние малолетней потерпевшей 2017 года рождения, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Прокурор просил признать подсудимого виновным по вышеуказанной статье и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы.
Защитник просил уголовное преследование в отношении Б. прекратить и оправдать его.
- Санкция за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы, - пояснили в пресс-службе суда.
Приговором суда Б. признан виновным по части 4 статьи 121 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.
Михаил Одинцов
Подсудимый Б. в период с мая по сентябрь этого года, используя беспомощное состояние малолетней потерпевшей 2017 года рождения, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Прокурор просил признать подсудимого виновным по вышеуказанной статье и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы.
Защитник просил уголовное преследование в отношении Б. прекратить и оправдать его.
- Санкция за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы, - пояснили в пресс-службе суда.
Приговором суда Б. признан виновным по части 4 статьи 121 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.
Михаил Одинцов
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