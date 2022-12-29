Цена судьбы: гадалка-мошенница обманула жительницу Актау на 780 тысяч тенге

Иллюстративное фото с сайта sputnik.tj
Жительница Актау 26 декабря обратилась в полицию с жалобой в отношении гадалки, которая пообещала «помочь улучшить судьбу» и, разумеется, не сдержала своего слова, обманув потерпевшую. Мошенница, войдя в доверие к женщине, взяла у неё денежные средства в размере 779 601 тенге.
- Сотрудники криминальной полиции задержали 32-летнюю подозреваемую. Данный факт зарегистрирован по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) («Мошенничество»). Иная информация не разглашается в интересах следствия, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что цыгане с детьми на руках гуляют на рынке «РусКаз» в Актау, настойчиво прося деньги у прохожих.
- Сотрудники криминальной полиции задержали 32-летнюю подозреваемую. Данный факт зарегистрирован по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) («Мошенничество»). Иная информация не разглашается в интересах следствия, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что цыгане с детьми на руках гуляют на рынке «РусКаз» в Актау, настойчиво прося деньги у прохожих.