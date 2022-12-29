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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 12:52

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В Актау пропал мужчина

Среди особых примет пропавшего - шрам от порезов на левой руке, деформированный от перелома нос, а также шрамы от ожогов на груди и спине. Об этом сообщила Сауле Бакыт, супруга пропавшего.

Коллаж из фото. Фото предоставила Сауле Бакыт, супруга пропавшего мужчины
В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Сауле Бакыт. Она рассказал, что 22 декабря ее 34-летний супруг Бауыржан Касымов вышел из дома №16 в 31Б микрорайоне в неизвестном направлении и не вернулся.

На нем были надеты: серая шапка, зеленая куртка с черными рукавами, а также черные трико и ботинки.

- Особые приметы - шрам от порезов на левой руке, следы ожогов на груди и спине, а также сломанный нос. Походка «медвежья», склонен к употреблению спиртных напитков. Возможны нарушения памяти и координации движений, он плохо ориентируется на местности, употребляет препарат «Корвалол», - сообщила супруга пропавшего.

Она добавила, что последний раз ее супруга видели возле дома №156 в 3 микрорайоне.

Всех, кто обладает информацией о местоположении мужчины, просят связаться по телефонам: 8 (708) 746 09 97, 8 (706) 603 11 83.

Михаил Одинцов



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