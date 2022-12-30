Автомобиль сгорел при пожаре на СТО в Актау

Фото ДЧС МО

Происшествие случилось 30 декабря в 14:50. В гараже в момент пожара находились три автомобиля, две машины успели вывезти в безопасное место, а остававшийся в гараже третий автомобиль полностью сгорел.



- Из подвала выведено в безопасное место 3 баллона (2 газовых, 1 кислодородный). Пострадавших нет. Пожар ликвидирован 16:07. Причина произошедшего выясняется, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.