В Актау на дороге загорелся автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля на трассе в микрорайоне «Шыгыс-2» поступило на пульт дежурного ДЧС 9 января в 19:06.- Добравшись до места вызова было обнаружено возгорание передней части автомобиля марки Mazda 626, 1993 года выпуска. Возгорание ликвидировано в 19:23. Задействовано 7 сотрудников личного состава и одна единица спецтехники. Пострадавших нет, - сообщил Рзабек Ануарбеков.