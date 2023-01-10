Замначальника отдела полиции Бейнеуского района задержали в Мангистау

В Мангистауской области задержали заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района.- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 9 января сотрудниками департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) и управления собственной безопасности департамента полиции за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Т. Есбаганбетов, - говорится в сообщении.В данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.