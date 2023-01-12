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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 15:56

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Психотропные вещества в конфетах планировали передать в следственный изолятор Актау

Сотрудники СИЗО департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области выявили попытку передачи психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено в пресс-сулжбе ДУИС по Мангистауской области
В следственном изоляторе Актау 9 января предотвратили попытку передачи психотропных веществ. В комнате досмотра при передаче продуктов питания нашли таблетки белого цвета, спрятанные внутри конфет.

Психотропные вещества в конфетах планировали передать в следственный изолятор Актау

Психотропные вещества в конфетах планировали передать в следственный изолятор Актау

Психотропные вещества в конфетах планировали передать в следственный изолятор Актау


- По предварительным данным, изъятое является психотропным веществом «Трамадол». Была вызвана следственно-оперативная группа, после чего был составлен акт изъятия запрещённых предметов, – пояснил Елдос Нуржаубай, исполняющий обязанности начальника СИЗО.

В пресс-службе департамента отметили, что это первый подобный случай за год.

Михаил Одинцов



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