Психотропные вещества в конфетах планировали передать в следственный изолятор Актау

В следственном изоляторе Актау 9 января предотвратили попытку передачи психотропных веществ. В комнате досмотра при передаче продуктов питания нашли таблетки белого цвета, спрятанные внутри конфет.- По предварительным данным, изъятое является психотропным веществом «Трамадол». Была вызвана следственно-оперативная группа, после чего был составлен акт изъятия запрещённых предметов, – пояснил Елдос Нуржаубай, исполняющий обязанности начальника СИЗО.В пресс-службе департамента отметили, что это первый подобный случай за год.