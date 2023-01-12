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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 18:33

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Иностранца с оружием и наркотиками задержали в Актау

У задержанного при обыске обнаружили около килограмма наркотического средства «опий-сырец», газовый пистолет и охотничьи ножи. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.

Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК
В декабре 2022 года в Актау, при содействии прокуратуры области, военнослужащими департамента пограничной службы совместно с ДКНБ по Мангистауской области и привлечением спецподразделения «Беркут» МВД задержан иностранный гражданин, подозреваемый в причастности к сбыту наркотических средств.

В ходе обыска у него изъяли около одного килограмма наркотического средства «опий-сырец», а также газовый пистолет и охотничьи ножи.

- В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении ведомства.

Михаил Одинцов



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