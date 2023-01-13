Похищение несовершеннолетней девушки попало на видео в Актау: «невеста» отказалась обвинять «жениха»

Похищение девушки, которое запечатлела камера наружного видеонаблюдения, было опубликовано в социальных сетях сегодня, 13 января 2023 года.На кадрах видно, как к жилому дому подъезжает автомобиль, а затем из него выходят несколько мужчин, которые силой сажают в машину проходящую мимо девушку. На помощь к похищенной бросились прохожие, которые пытались вытащить девушку из транспортного средства. Но сделать им этого так и не удалось, так как автомобиль тронулся с места и уехал.В департаменте полиции региона сообщили, что похищение произошло 6 января 2023 года в Актау.- По инциденту с похищением несовершеннолетней девушки тремя молодыми людьми по заявлению матери девушки управлением полиции города начато расследование по факту лишения свободы заведомо несовершеннолетнего лица. По результатам расследования производство по делу прекращено в связи с отсутствием какого-либо состава преступления, - сообщили в полиции региона.Несовершеннолетняя рассказала полиции, что похитителем являлся ее одноклассник, с которым она состоит в отношениях, и который неоднократно сообщал ей о намерениях украсть ее для дальнейшей женитьбы. Также девушка сообщила, что каких-либо насильственных действий или угроз применения насилия со стороны одноклассника или его друзей в отношении нее не было.- Аналогичные показания даны одноклассником потерпевшей и его друзьями. Для переговоров по поводу сватовства был направлен родственник, после чего девушку передали матери, - отметили в пресс-службе полиции.