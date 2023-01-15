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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 1254

Потасовку устроили в поезде Алматы-Мангистау

Стычка произошла между пассажиром и начальником поезда.

Кадр видео
Как передаёт портал POLISIA.KZ, инцидент произошёл в пассажирском поезде сообщением Алматы-Мангистау 30 декабря 2022 года.

Установлено, что между начальником поезда и 37-летним пассажиром возник конфликт.

Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 389 УК РК (Самоуправство).

Уголовное дело по территориальности расследуется Линейным отделом полиции на станции Шымкент.

Кроме того, по результатам первоначальной проверки 37-летний пассажир привлечен к административной ответственности по статьям 204 (Торговля в общественном месте) и 434 (Мелкое хулиганство) КоАП РК.

Также в отношении начальника поезда составлен протокол по статье 434 УК РК (Мелкое хулиганство).

17 января административные материалы будут направлены в специализированный административный суд Тараза.

@taga___777

Р.К КАЗАХСТАН 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДУ ПОЕЗ 77 АЛМАТА МАНГЕСТАУ ПРАВАДНИК ПОЕЗА ДЕВУШКУ ПИНАЕТ ПО ЖИВАТУ СЛЕВАЙ НАГОЙ ПРОШУ ВСЕХ РАСПРАСТРАНИТЬ ВИДЕО ПО РК КАЗАХСТАН

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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:29
тут больше шума от аффтора видео! huh Походу, только "отдыхающему" проводнику удалось его заткнутьdraznilka
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:48
Обсалютная неграмотнность действий всех участников конфликта(
 
 

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