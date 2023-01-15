Потасовку устроили в поезде Алматы-Мангистау

@taga___777 Р.К КАЗАХСТАН 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДУ ПОЕЗ 77 АЛМАТА МАНГЕСТАУ ПРАВАДНИК ПОЕЗА ДЕВУШКУ ПИНАЕТ ПО ЖИВАТУ СЛЕВАЙ НАГОЙ ПРОШУ ВСЕХ РАСПРАСТРАНИТЬ ВИДЕО ПО РК КАЗАХСТАН ♬ оригинальный звук - taga

Как передаёт портал POLISIA.KZ, инцидент произошёл в пассажирском поезде сообщением Алматы-Мангистау 30 декабря 2022 года.Установлено, что между начальником поезда и 37-летним пассажиром возник конфликт.Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 389 УК РК (Самоуправство).Уголовное дело по территориальности расследуется Линейным отделом полиции на станции Шымкент.Кроме того, по результатам первоначальной проверки 37-летний пассажир привлечен к административной ответственности по статьям 204 (Торговля в общественном месте) и 434 (Мелкое хулиганство) КоАП РК.Также в отношении начальника поезда составлен протокол по статье 434 УК РК (Мелкое хулиганство).17 января административные материалы будут направлены в специализированный административный суд Тараза.