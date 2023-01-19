Три человека пострадали в ночной аварии в Актау

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На пульт дежурного 102 вызов о дорожно-транспортном происшествии на перекрёстке между 28, 28А, 26 и 27 микрорайонами поступил 18 января 2023 года около 00:30.



Водитель автотранспорта BMW не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной Daewoo Nexia.



Трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу, после оказания медицинской помощи двое были отпущены домой.



- Назначены необходимые экспертизы. Ведётся расследование, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.