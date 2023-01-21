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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 377

Кража кольца обернулась колонией для рецидивиста в Актау

Домушника приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Фото из доступных источников
Как сообщается, ранним утром 11 августа прошлого года злоумышленник тайно проник в квартиру одного из жилых домов в Актау. Он пытался похитить перфоратор марки «Зубр» стоимостью 9000 тенге. Однако рядом оказались свидетели, которые отобрали у него перфоратор. Ему удалось скрыться. Спустя час он пробрался в другую квартиру в этом же доме, где похитил золотое кольцо стоимостью 85000 тенге и благополучно скрылся с места преступления.

Позже он был задержан. В суде его признали виновным в совершении кражи и в покушении на кражу. Окончательно его приговорили к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев.

На указанный приговор осужденный подал апелляционную жалобу, прося смягчить наказание. Он указал, что сожалеет о совершенном преступлении.

Апелляционная коллегия посчитала, что суд первой инстанции назначил осужденному законное, справедливое и правильное наказание. К тому же, молодой человек является рецидивистом и не сделал для себя выводы за свои совершенные предыдущие преступления.

Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба осужденного - без удовлетворения.



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Комментарии ( 2 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 14:31
Цитата: Pluto9701
Интересно когда так же будут сажать коррупционеров казнокрадов и прочих преступников которые залазят в карман государства

Никогда. Судить может быть будут, но сажать вряд ли. В таком случае правоохранительные органы и судьи, потеряют один из своих основных источников дохода.
 
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Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 14:07
Апелляционная коллегия посчитала, что суд первой инстанции назначил осужденному законное, справедливое и правильное наказание.

Интересно когда так же будут сажать коррупционеров казнокрадов и прочих преступников которые залазят в карман государства.
 
 

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