Кража кольца обернулась колонией для рецидивиста в Актау

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Как сообщается, ранним утром 11 августа прошлого года злоумышленник тайно проник в квартиру одного из жилых домов в Актау. Он пытался похитить перфоратор марки «Зубр» стоимостью 9000 тенге. Однако рядом оказались свидетели, которые отобрали у него перфоратор. Ему удалось скрыться. Спустя час он пробрался в другую квартиру в этом же доме, где похитил золотое кольцо стоимостью 85000 тенге и благополучно скрылся с места преступления.



Позже он был задержан. В суде его признали виновным в совершении кражи и в покушении на кражу. Окончательно его приговорили к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев.



На указанный приговор осужденный подал апелляционную жалобу, прося смягчить наказание. Он указал, что сожалеет о совершенном преступлении.



Апелляционная коллегия посчитала, что суд первой инстанции назначил осужденному законное, справедливое и правильное наказание. К тому же, молодой человек является рецидивистом и не сделал для себя выводы за свои совершенные предыдущие преступления.



Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба осужденного - без удовлетворения.