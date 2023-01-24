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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 17:54

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В прошлом году за коррупцию оштрафовали 24 человека в Мангистау

В Мангистауской области в 2022 году за нарушение антикоррупционных ограничений оштрафовали ряд чиновников. Сумма штрафов составила 9 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
В прошлом году в Мангистауской области 24 человека нарушили антикоррупционные ограничения. За нарушения их оштрафовали на 9 миллионов тенге.

- В квазигосударственном секторе 17 руководителей, для которых установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление предпринимательской деятельности, занимались предпринимательством незаконно. Среди них десять директоров школ, четверо государственных служащих, а также три руководителя предприятий, принадлежащих местным исполнительным органам. Доходы одного из руководителей квазигоссектора, заработавшего 17 миллионов тенге за счет незаконного предпринимательства, конфискованы в доход государства, - сказал Кайрат Байгебаев, руководитель управления департамента Антикоррупционной службы.

Четверо руководителей госорганов, при назначении в подведомственных им учреждениях, не обеспечили сдачи декларации об имуществе и обязательствах, назначаемых ими руководителями.

Помимо этого, за предоставление незаконного материального вознаграждения должностным лицам, привлекли к ответственности двух человек.

Также к ответственности привлечен руководитель товарищества с ограниченной ответственностью «Порт Курык». Он трудоустроил лиц, ранее совершивших коррупционные преступления.

Михаил Одинцов



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