Почти миллион пачек контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

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По данным ДГД региона, на таможенном посту «Морпорт» был задержан контейнер, направлявшийся из Исламской Республики Иран в Алматы.



После осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) контейнер был вскрыт. Внутри сотрудники вместо заявленных по документам «светодиодных ламп» обнаружили незадекларированный товар – сигареты в количестве 866 тысяч пачек.



- Для расследования случаев контрабанды табачной продукции идут следственные действия, устанавливается таможенная стоимость и причитающиеся таможенные платежи и налоги. Другая информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в ведомстве.