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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 1046

Почти миллион пачек контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

Контрабандная табачная продукция выявлена сотрудниками департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным ДГД региона, на таможенном посту «Морпорт» был задержан контейнер, направлявшийся из Исламской Республики Иран в Алматы.

После осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) контейнер был вскрыт. Внутри сотрудники вместо заявленных по документам «светодиодных ламп» обнаружили незадекларированный товар – сигареты в количестве 866 тысяч пачек.

- Для расследования случаев контрабанды табачной продукции идут следственные действия, устанавливается таможенная стоимость и причитающиеся таможенные платежи и налоги. Другая информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:14
По данным ДГД региона, на таможенном посту «Морпорт» был задержан контейнер, направлявшийся из Исламской Республики Иран в Алматы.

ЧТО?!, работать стали таможники в этом году...
Не морпорт стал, а перевалочная база для контрабанды, авто тормознули, и сигареты тоже ...

Все мы ходим под богом.
 
 

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