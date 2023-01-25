В Актау полицейские оштрафовали дрифтера за езду по льду

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В полиции сообщили, что личность водителя была установлена. Составлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК.
Статья 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки
Часть 1. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге).
Напомним, сегодня 25 января очевидцы сняли на видео опасную езду автомобиля на замёрзшем Каспии.
Статья 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки
Часть 1. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге).
Напомним, сегодня 25 января очевидцы сняли на видео опасную езду автомобиля на замёрзшем Каспии.
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