Женщина украла пиджак из бутика в Актау

Как рассказал владелец торговой точки, сегодня, 29 января, во второй половине дня он заметил, что с манекена пропал бархатный пиджак красного цвета.После просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что пиджак в 15:20 похитила посетительница бутика. Его стоимость составляет 37 000 тенге.Лицо девушки попало в объектив видеокамеры.Хозяин бутика уже обратился с заявлением в полицию.