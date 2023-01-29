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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 480

Женщина украла пиджак из бутика в Актау

Кража совершена на «Желтом рынке».

Кадр видео
Как рассказал владелец торговой точки, сегодня, 29 января, во второй половине дня он заметил, что с манекена пропал бархатный пиджак красного цвета.

После просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что пиджак в 15:20 похитила посетительница бутика. Его стоимость составляет 37 000 тенге.

Лицо девушки попало в объектив видеокамеры.

Женщина украла пиджак из бутика в Актау


Хозяин бутика уже обратился с заявлением в полицию.

В том случае, если кто-то узнает эту женщину, просьба сообщить по телефону: 8 (778) 431-54-21.




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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 19:14
Не пиджак, а жакет. А если контроль за посетителями не организован, то ловите теперь по городу.
 
 

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