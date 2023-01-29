Женщина украла пиджак из бутика в Актау

Кадр видео
Как рассказал владелец торговой точки, сегодня, 29 января, во второй половине дня он заметил, что с манекена пропал бархатный пиджак красного цвета.
После просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что пиджак в 15:20 похитила посетительница бутика. Его стоимость составляет 37 000 тенге.
Лицо девушки попало в объектив видеокамеры.
Хозяин бутика уже обратился с заявлением в полицию.
В том случае, если кто-то узнает эту женщину, просьба сообщить по телефону: 8 (778) 431-54-21.
После просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что пиджак в 15:20 похитила посетительница бутика. Его стоимость составляет 37 000 тенге.
Лицо девушки попало в объектив видеокамеры.
Хозяин бутика уже обратился с заявлением в полицию.
В том случае, если кто-то узнает эту женщину, просьба сообщить по телефону: 8 (778) 431-54-21.