Мангистауские полицейские задержали мошенника-дроппера

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По данным полиции, обнаружить и задержать интернет-мошенника им удалось 10 января 2023 года в 14:00.



Подробности преступления в полиции не сообщают.



- Дроппер - это лицо, которое мошенники используют для реализации своих целей. Дропперы преступным путем получают средства от потерпевших на свою банковскую карту, а затем направляют их лицам, занимающимся мошенничеством. Таким образом дроппер зарабатывает, получая определенный процент за свою «работу», - сообщают в департаменте полиции.



Департамент полиции Мангистауской области предупреждает о том, что за содействие интернет-мошенникам предусмотрена уголовная ответственность, а также призывает жителей и гостей не передавать свои личные данные незнакомым лицам.