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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:22

Просмотров: 994

Мангистауские полицейские задержали мошенника-дроппера

Сотрудниками группы по борьбе с киберпреступностью совместно с работниками службы безопасности «Forte bank» выявлен и задержан дроппер, который занимался мошенничеством. Подробности рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото: depositphotos.com
По данным полиции, обнаружить и задержать интернет-мошенника им удалось 10 января 2023 года в 14:00.

Подробности преступления в полиции не сообщают.

- Дроппер - это лицо, которое мошенники используют для реализации своих целей. Дропперы преступным путем получают средства от потерпевших на свою банковскую карту, а затем направляют их лицам, занимающимся мошенничеством. Таким образом дроппер зарабатывает, получая определенный процент за свою «работу», - сообщают в департаменте полиции.

Департамент полиции Мангистауской области предупреждает о том, что за содействие интернет-мошенникам предусмотрена уголовная ответственность, а также призывает жителей и гостей не передавать свои личные данные незнакомым лицам.



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