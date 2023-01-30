Подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО Мангистау

По данным ведомства, оперативники нашли средства связи при обыске подследственного, когда его этапировали из Жанаозена.- Накануне была получена оперативная информация о возможном факте проноса телефонов. При обыске она подтвердилась. После была вызвана следственно-оперативная группа. Три телефона марки «Samsung» были спрятаны в носках, - рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы области.Мужчина находится под следствием за вымогательство.