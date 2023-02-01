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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:38

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Горят бани: за неделю в Мангистау произошло три пожара

С 23 по 29 января в регионе произошло три пожара и 17 случаев горения, девять раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. В двух из трёх случаев возгорания огнём были повреждены бани. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве предоставили подробности пожаров.

Днём 23 января в сельском округе Атамекен в жилом массиве «Туган ел» произошло возгорание крыши двухкомнатного дома. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ночью 28 января в селе Баскудук во дворе одного из домов произошло возгорание парной комнаты в отдельно стоящей от дома трёхкомнатной бани. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На следующий день сгорела ещё одна баня в селе Баянды-1. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Подробности аварийно-спасательных работ:

Вечером 23 января спасатели сняли с крыши дома №5 в 7 микрорайоне повисший кусок профнастила и перенесли его в безопасное место.

Горят бани: за неделю в Мангистау произошло три пожара


Во вторник, 24 января, спасатели сняли и перенесли в безопасное место шифер с крыши дома №23 в 5 микрорайоне.

В субботу, 28 января, пожарные спасли двухлетнего и четырехлетнего детей, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в доме 50 в 12 микрорайоне. Спасатели вошли в квартиру через окно кухни и открыли входную дверь. Детей передали матери.



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