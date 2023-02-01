Горят бани: за неделю в Мангистау произошло три пожара

В ведомстве предоставили подробности пожаров.Днём 23 января в сельском округе Атамекен в жилом массиве «Туган ел» произошло возгорание крыши двухкомнатного дома. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.Ночью 28 января в селе Баскудук во дворе одного из домов произошло возгорание парной комнаты в отдельно стоящей от дома трёхкомнатной бани. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.На следующий день сгорела ещё одна баня в селе Баянды-1. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.Вечером 23 января спасатели сняли с крыши дома №5 в 7 микрорайоне повисший кусок профнастила и перенесли его в безопасное место.Во вторник, 24 января, спасатели сняли и перенесли в безопасное место шифер с крыши дома №23 в 5 микрорайоне.В субботу, 28 января, пожарные спасли двухлетнего и четырехлетнего детей, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в доме 50 в 12 микрорайоне. Спасатели вошли в квартиру через окно кухни и открыли входную дверь. Детей передали матери.