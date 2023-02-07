Врачи рассказали о состоянии отравившегося угарным газом мужчины в Актау

Фото из архива Lada.kz
В медучреждении сообщили, что пострадавшего мужчину 1984 года рождения на прошлой неделе перевели из реанимации в отделение урологии и токсикологии.
- Он получил лечение согласно протоколу. Врачи определили состояние пострадавшего как удовлетворительное. Вчера, 6 февраля, его выписали домой, - сообщает пресс-служба больницы.
Напомним, инцидент произошел 28 января 2023 года. Двое мужчин уснули в заведенном автомобиле, в результате чего один из них скончался, а второй был доставлен в больницу.
- Он получил лечение согласно протоколу. Врачи определили состояние пострадавшего как удовлетворительное. Вчера, 6 февраля, его выписали домой, - сообщает пресс-служба больницы.
Напомним, инцидент произошел 28 января 2023 года. Двое мужчин уснули в заведенном автомобиле, в результате чего один из них скончался, а второй был доставлен в больницу.
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