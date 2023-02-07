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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:17

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Врачи рассказали о состоянии отравившегося угарным газом мужчины в Актау

Врачи определили состояние пострадавшего как удовлетворительное, его выписали домой. Подробности рассказали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Фото из архива Lada.kz
В медучреждении сообщили, что пострадавшего мужчину 1984 года рождения на прошлой неделе перевели из реанимации в отделение урологии и токсикологии.

- Он получил лечение согласно протоколу. Врачи определили состояние пострадавшего как удовлетворительное. Вчера, 6 февраля, его выписали домой, - сообщает пресс-служба больницы.

Напомним, инцидент произошел 28 января 2023 года. Двое мужчин уснули в заведенном автомобиле, в результате чего один из них скончался, а второй был доставлен в больницу.



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