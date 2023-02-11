Смертельное ДТП в пригороде Актау: водитель с пассажиром погибли

Фото очевидцев

Как сообщили в департаменте полиции региона, 11 февраля около 13:30 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о ДТП на 11-м километре автодороги Актау-Баянды.



Выяснилось, что водитель Nissan Altima при повороте налево не уступил дорогу Mercedes-Benz. Столкновения избежать не удалось.



В результате ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир Nissan Altima.



Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу.



Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.