Юрист в Актау пытается оспорить приговор виновнику смертельного ДТП

Место происшествия
Антикоррупционная служба Мангистауской области изучит материалы дела о смертельном ДТП, в котором погибла малолетняя школьница.
- Написав заявление в Антикоррупционную службу, я надеюсь, что в ведомстве беспристрастно изучат материалы дела. Считаю, что наказание в виде лишения свободы сроком на один год за смерть ребёнка - слишком мягкое наказание. Удивляет тот факт, что даже прокурор запросил лишь год лишения свободы, тогда как по закону за совершение ДТП, повлекшее смерть человека по неосторожности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Выходит, что потерпевшая сторона простила смерть собственного ребёнка? Также стоит учесть, что сбитыми оказались не только погибшая девочка, но и другая школьница. Все эти обстоятельства необходимо детально изучить, - заявил юрист Ярослав Булатов.
В пресс-службе Мангистауского областного суда объяснили приговор судьи.
- Суд признал обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание - признание вины, отсутствие судимости, его положительную характеристику. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено. Приговором суда Р. с учётом мнения потерпевшей стороны осуждён к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в суде.
Напомним, смертельное ДТП произошло 29 ноября на дороге между 31А и 31Б микрорайонами. В результате ДТП пострадали две девочки, одна из которых погибла.
Водителем автомобиля Nissan X-Terra оказался мужчина пенсионного возраста.
- Написав заявление в Антикоррупционную службу, я надеюсь, что в ведомстве беспристрастно изучат материалы дела. Считаю, что наказание в виде лишения свободы сроком на один год за смерть ребёнка - слишком мягкое наказание. Удивляет тот факт, что даже прокурор запросил лишь год лишения свободы, тогда как по закону за совершение ДТП, повлекшее смерть человека по неосторожности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Выходит, что потерпевшая сторона простила смерть собственного ребёнка? Также стоит учесть, что сбитыми оказались не только погибшая девочка, но и другая школьница. Все эти обстоятельства необходимо детально изучить, - заявил юрист Ярослав Булатов.
В пресс-службе Мангистауского областного суда объяснили приговор судьи.
- Суд признал обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание - признание вины, отсутствие судимости, его положительную характеристику. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено. Приговором суда Р. с учётом мнения потерпевшей стороны осуждён к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в суде.
Напомним, смертельное ДТП произошло 29 ноября на дороге между 31А и 31Б микрорайонами. В результате ДТП пострадали две девочки, одна из которых погибла.
Водителем автомобиля Nissan X-Terra оказался мужчина пенсионного возраста.