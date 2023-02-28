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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 1481

Юрист в Актау пытается оспорить приговор виновнику смертельного ДТП

Юрист из Актау Ярослав Булатов не согласен с приговором виновнику смертельного ДТП, которому назначили год лишения свободы за смерть школьницы на пешеходном переходе. Он написал заявление в Антикоррупционную службу, чтобы в ведомстве изучили материалы дела. В Мангистауском областном суде, объясняя решение судьи, отметили, что приговор вынесен с учётом мнения потерпевшей стороны.

Место происшествия
Антикоррупционная служба Мангистауской области изучит материалы дела о смертельном ДТП, в котором погибла малолетняя школьница.

- Написав заявление в Антикоррупционную службу, я надеюсь, что в ведомстве беспристрастно изучат материалы дела. Считаю, что наказание в виде лишения свободы сроком на один год за смерть ребёнка - слишком мягкое наказание. Удивляет тот факт, что даже прокурор запросил лишь год лишения свободы, тогда как по закону за совершение ДТП, повлекшее смерть человека по неосторожности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Выходит, что потерпевшая сторона простила смерть собственного ребёнка? Также стоит учесть, что сбитыми оказались не только погибшая девочка, но и другая школьница. Все эти обстоятельства необходимо детально изучить, - заявил юрист Ярослав Булатов.

В пресс-службе Мангистауского областного суда объяснили приговор судьи.

- Суд признал обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание - признание вины, отсутствие судимости, его положительную характеристику. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено. Приговором суда Р. с учётом мнения потерпевшей стороны осуждён к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Напомним, смертельное ДТП произошло 29 ноября на дороге между 31А и 31Б микрорайонами. В результате ДТП пострадали две девочки, одна из которых погибла.

Водителем автомобиля Nissan X-Terra оказался мужчина пенсионного возраста.



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Комментарии ( 4 )

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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:07
Цитата: 12-й регион
срок и размер наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половины максимального срока

не может превышать, это значит - не может быть выше чем 2 с половиной года. А меньше может. Так что данная норма тут ни при чем.

А в общем согласен - один год за смерть ребенка - слишком мало.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:39
mamashapapasha,
Солидарен! Положительные характеристики сейчас собрать как "два пальца об асфальт"
Может у этого водителя пенсионного возраста уже наблюдаются какие старческие заболевания,которые и привели к трагедии

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:24
Юрист в Актау пытается оспорить приговор виновнику смертельного ДТП

bravo Хорошо когда есть такие люди! applause
с учётом мнения потерпевшей стороны осуждён к наказанию в виде одного года лишения свободы

Даже с учётом мнения потерпевшей стороны, согласно ст.55 ч.3 УК РК по делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок и размер наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половины максимального срока или размера основного вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Так что, как ни крути, а по минималке 2 года 6 месяцев должен был хотя бы получить
 
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 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 15:40
ФИО водителя в студию!
Думаю сразу понятно станет "отсутствие судимости, его положительную характеристику. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено"
 
 

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