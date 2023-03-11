Отравилась угарным газом: появилось видео спасения девочки в Актау

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По информации ДЧС региона, после прибытия на место пожара было установлено, что в спальне квартиры горит мебель (кровать), а остальные комнаты полностью окутаны дымом.
На камеру одного из спасателей попал момент спасения девочки из дымовой ловушки.
Напомним, инцидент произошел в доме №19 в 11 микрорайоне поздним вечером 9 марта.
Позже врачи рассказали о состоянии девочки 2017 года рождения.
На камеру одного из спасателей попал момент спасения девочки из дымовой ловушки.
Напомним, инцидент произошел в доме №19 в 11 микрорайоне поздним вечером 9 марта.
Позже врачи рассказали о состоянии девочки 2017 года рождения.
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